Israels Parlament billigt neue Regierung Netanyahu

Knapp zwei Monate nach der Wahl hat das Parlament in Israel die Regierung des Wahlsiegers Benjamin Netanyahu gebilligt. 63 von 120 Abgeordneten stimmten am Donnerstag bei einer Vertrauensabstimmung für die neue Regierung. Es ist die am weitesten rechts stehenden Regierung, die Israel je hatte. Vor der Knesset protestierten Tausende mit Pride- und israelischen Fahnen.