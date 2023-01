Horror-Crash in Tirol: Elmas (27) war schwanger

Schwestern werden in der Türkei beigesetzt

Besonders tragisch: Elmas war schwanger. Sie erwartete mit ihrem Ehemann Kamber ein Kind. Aller Wahrscheinlichkeit werden die zwei Schwestern noch in dieser Woche in die Türkei überführt und im Heimatdorf der Eltern in der Provinz Aksaray beigesetzt. Vater und Großvater der beiden Türkinnen stammen von dort. Die Betroffenheit in der Provinz ist groß, so schreibt der Dorfvorsteher auf Facebook: „Möge Gott unseren verstorbenen Geschwistern gnädig sein, mögen sie im Himmel ruhen.“