Zwei Personen bei schwerem Unfall in Tirol getötet

Jegliche Hilfe kam zu spät

Zwei Personen erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Drei weitere Personen wurden schwerverletzt in die umliegenden Krankenhäuser gebracht - einer davon mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Auch der Notarzthubschrauber „Christoph München“ stand im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar.