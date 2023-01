Polizei lieferte sich Verfolgungsjagd mit Lenkerin

Bereits in Innsbruck sollen Beamte versucht haben, die 49-Jährige in ihrem Auto anzuhalten, weil sie bei Rot über eine Ampel gefahren war. „Diese hat aber die Hinweise missachtet und ist bei der Auffahrt Innsbruck-Ost auf die Autobahn gefahren“, schildert Polizei-Pressesprecher Christian Viehweider gegenüber der „Krone“. Die Lenkerin dürfte danach in Richtung Kufstein gefahren sein und vor etwa 14 Polizeistreifen geflüchtet sein.