Politische Generalsanierung: Ärmel bleiben unten

Eine unmissverständliche Mahnung hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Neujahrstag an die Regierung gerichtet. Die Österreicher und auch er würden darauf warten, dass ÖVP und Grüne endlich die Ärmel aufkrempeln und den entstandenen Wasserschaden beheben. Noch tut sich aber nichts. Ganz im Gegenteil hat die Koalition einige offene Baustellen in diesem Bereich. Die geplante Errichtung eines Bundesstaatsanwaltes, der an der Spitze der Weisungskette die Justizministerin ablösen soll, ist auf Eis gelegt, weil sich ÖVP und Grüne nicht einig sind. Das Informationsfreiheitsgesetz wird wiederum von Ländern und Gemeinden blockiert.