So viel Schaden richtet die Korruption bei uns an

Österreich in Korruptionsranking auf Platz 13

Eine genaue Messung der Korruption eines Landes ist freilich schwierig, da man sich dabei auf Befragungen verlassen muss, räumte Schneider ein. Am häufigsten wird hier auf die Daten von Transparency International zurückgegriffen, in dessen letztem Ranking (2021) sich Österreich auf Platz 13 von 180 gelisteten Ländern befand.