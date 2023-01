Fußgängerin zehn Meter durch Luft geschleudert

Die 65-jährige Frau aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war am Montag gegen 9.45 Uhr ihren Pkw im Stadtgebiet von Freistadt, auf der Leonfeldner Straße aus Bad Leonfelden kommend in Fahrtrichtung stadteinwärts. Genau in diesem Augenblickt überquerte eine 63-jährige Frau aus dem Bezirk Freistadt einen Schutzweg. Dabei dürfte die Autofahrerin die Fußgängerin auf dem Schutzwegübersehen haben und erfasste die 63-Jährige.