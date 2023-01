Kärnten, Salzburg, NÖ: Heuer warten 3 Wahl-Krimis

Die Wähler in Niederösterreich, Kärnten und Salzburg sind kommendes Jahr aufgerufen, ihre Landtage neu zu bestellen. Ein Machtwechsel zeichnet sich in allen drei Bundesländern nicht ab. Die Landeshauptleute Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich, Peter Kaiser in Kärnten sowie Wilfried Haslauer in Salzburg können auf den Machterhalt hoffen.