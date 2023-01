Prunkstück Parlament: Streifzug durch edle Hallen

Viel geprüft: Bomben und Abnützung

Das Hohe Haus, das in der Kaiserzeit noch Reichsratsgebäude hieß, hat viel ausgehalten. Nicht nur zahllose Politikerentgleisungen, auch das Bombardement im Zweiten Weltkrieg. 80% des Gebäudes mussten wiederhergestellt werden. Die Zeit arbeitete sich am im griechisch-klassischen Stil errichteten Prunkstück am Ring auch danach ordentlich ab. Die umfassende Sanierung war nicht dem Hang zum Prunk, sondern der Notwendigkeit geschuldet. Dabei sollte die denkmalgeschützte Substanz möglichst geschont werden. Dach- und Erdgeschoß wurden völlig neu gestaltet, der Nationalratssitzungssaal sowie der historische Sitzungssaal sind zur Gänze im ursprünglichen Zustand erhalten, ebenso die wunderschöne Bibliothek, die künftig auch für Besucher geöffnet ist.