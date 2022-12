Wo das Wachstum wieder anspringen wird

„In Österreich und global wird man in den letzten Tagen wieder etwas optimistischer, das Weihnachtsgeschäft läuft in vielen Ländern ganz gut“, fasst Stefan Bruckbauer, Chefökonom der Bank Austria, die Stimmung zum Jahreswechsel zusammen (siehe Grafik). Die gesamte Weltwirtschaft dürfte 2023 in zwei Phasen laufen.