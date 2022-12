Viel zu warm: Der erste Kärntner Lift steht wieder

Acht Grad auf 2000 Metern Höhe

Denn wegen der anhaltenden Südwest-Strömung ist es aktuell viel zu mild. „In den Bergen sogar sehr, sehr warm. Acht Grad Plus hat es aktuell in 2000 Metern Höhe“, so Meteorologe Michael Tiefgraber von der Wetterwarte in Klagenfurt: „In den sonnigen Tälern Oberkärntens steigen die Tageshöchstwerte auf zehn Grad, während es im Klagenfurter Becken unter der Nebeldecke deutlich kälter ist.“