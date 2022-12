Schaumwein aus alten Whisky- und Rumfässern

Auch andere Betriebe sorgen für perlenden Genuss

Nicht nur die Thalheimer sorgen dafür, dass es in den Gläsern zu Silvester perlt. So entsteht etwa bei Bioobstbau Peterseil in Luftenberg ein Bio-Frizzante aus Äpfel oder Birnen oder am Nussböckgut in Leonding der sogenannte „Velsecco“ aus den Trauben der Rebsorte Concordia. Prädikat: absolut trocken.