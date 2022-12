Linzer hat im Garten eine eigene Krippenwelt

Was vor neun Jahren mit einer Mostfassl-Krippe begann, ist heuer auf eine aus sechs verschiedenen Krippen bestehende Landschaft angewachsen, die in der Brahmsstraße 27 in Linz zu bestaunen ist. Im Garten des Wohnhauses hat Fröschl alles aufgebaut. Rindenstücke, Reisig und Moos wurden platziert, dazu finden hier exakt 243 Figuren ihren Platz - von der Heiligen Familie bis zu den Hirten.