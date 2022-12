Alaba: „Wir sind ehrgeizig, hungrig und mutig!“

Gleich in seiner ersten Saison in Madrid holte er mit den „Königlichen“ die Champions League, die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup und auch den UEFA Super Cup, der Höhepunkt war für ihn der Triumph in der Königsklasse in Paris im Finale gegen den FC Liverpool: „Da ging ein Traum in Erfüllung, wäre ich emotional fast zusammengebrochen.“