Trainiert David Alaba hier für Reals Mars-Mission?

Real und viele andere Top-Klubs benützen diese seit Jahren, um den CO2-Gehalt der Atemluft beim Training und damit den Fitness-Zustand der Spieler zu messen. Also eigentlich nichts Besonderes für Alaba, genauso wie die hohe Erwartungshaltung für die Rückrunde. „Wir sind in allen Wettbewerben dabei, wir wollen Meister werden, in der Champions League wieder zeigen, was wir drauf haben, dass wir zu den Besten der Welt gehören. Wir bei Real Madrid haben Ansprüche an uns und denen wollen wir natürlich gerecht werden", erklärte der Abwehrchef jüngst auf ServusTV.