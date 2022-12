F1: Audi will „nach 3 Jahren um Siege kämpfen“

Audi wird ab 2026 als Werksteam in der Formel 1 starten. Die Volkswagen-Tochter entwickelt in Neuburg an der Donau den Motor, das Chassis wird vom erfahrenen Schweizer Traditionsteam Sauber gebaut. Die Erwartungshaltung ist riesig. „Der Druck von außen ist spürbar, wir haben ihn auch erwartet. Uns ist die Größe der Herausforderung bewusst“, sagte Baker.