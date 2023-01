Action-Highlight mit Jason Statham und Hugh Grant!

In Guy Ritchies „Operation Fortune“ (ab 5. Jänner im Kino) schlüpft Jason Statham in die Rolle des MI6-Agenten Orson Fortune, der die Gefahr einer neuen Waffentechnologie bannen muss. Rekrutiert von einem globalen Geheimdienst-Bündnis von Großbritannien, Australien, Neuseeland, Kanada und den USA, muss er zusammen mit der CIA-High-Tech-Expertin Sarah Fidel (Aubrey Plaza) den reichen Waffenhändler Greg Simmonds (Hugh Grant) aufspüren und ihn davor bewahren, die Welt ins Chaos zu stürzen. Ausgerechnet ein gefeierter Filmstar (Josh Hartnett) spielt für den Erfolg der Mission eine entscheidende Rolle. Gewinnen Sie zum Kinostart der Action-Komödie 1x Gutschein für ein halbtägiges PKW-Basis-Training von ARBÖ in Wien!