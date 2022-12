Vollbremsung für Zukunft von Rallye-Event

Kein Schaden an Wegen

Das Argument der beschädigten Wege lässt Gschwandner nicht gelten: „Seit der ersten Ausgabe der Rallye ist für die Veranstalter-Haftpflichtversicherung noch nie ein einziger Schaden an einem Weg gemeldet worden.“ Vielmehr würden die benutzten Wege und Straßen sofort nach der Veranstaltung gesäubert werden und seien danach meist in einem besseren Zustand als davor.