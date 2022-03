Großer Erfolg auch abseits der Rallye-Strecke

Von der sportlichen Seite brillierten die Teams in den jeweiligen Klassen. In der leistungsstärksten Kategorie R2 setzte sich Adam Brézik mit seinem Škoda Fabia R5 durch. In der Klasse R4 pilotierte sich der amtierende Staatsmeister Simon Wagner mit seinem Opel Corsa an die Spitze. Der Sieg in der Klasse Open N ging an Florian Auer und Elke Irlacher mit ihrem Mitsubishi Evo. Im historischen Feld stand das Team Schindelegger oben auf dem Podest.