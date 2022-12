Zug voll giftigem Ammoniak in Serbien entgleist

Autobahn gesperrt, Schulen geschlossen

Der Zug war am frühen Sonntagabend entgleist, woraufhin Ammoniak entwich und in großen Mengen in die Atmosphäre aufstieg, wie das Innenministerium mitteilte. Es rief die Bewohner von Pirot auf, zu Hause zu bleiben. Wer vor die Tür müsse, solle eine FFP2-Maske tragen, sagte Bürgermeister Vasic. Mehrere Straßen wurden gesperrt. Eine wichtige internationale Autobahn in Ostserbien blieb noch am Montag geschlossen, ebenso wie Schulen und andere öffentliche Einrichtungen in der Region.