Ein Brückenbauer und Hirte feiert 90. Geburtstag

Charisma der Unaufgeregtheit

In seinen fast 24 Jahren Amtszeit hat der Benediktiner die Diözese Linz entscheidend geprägt und gestaltet. Auch als emeritierter Bischof steht Aichern für eine menschenfreundliche, ermutigende und hoffnungsfrohe Kirche.



Auch Manfred Scheuer, der aktuelle Linzer Diözesanbischof, streut seinem Vorvorgänger Rosen: „Auffallend war und ist seine große Gelassenheit und innere Ausgewogenheit. Er lebt aus der Mitte des Glaubens und hat das Charisma der Unaufgeregtheit. Es war und ist eine Kunst, den Spagat zwischen Personen, Gruppen und Positionen, die Zerreißproben in Konflikten und Machtkämpfen zu koordinieren. Kommunikation ist mit dem Glauben und dem Christsein immer ein Weg vom Ich zum Du, von einem Ort zum anderen, in der Diözese, aber auch in der Gesellschaft und in der Weltkirche.“