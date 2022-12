Gruppe Wagner will auch Frauen an Front schicken

35.000 Häftlinge bereits als Soldaten rekrutiert

Mit männlichen Häftlingen wurden die Truppen an der Front in der Ukraine bereits kräftig verstärkt: Wie die russische Gefangenenrechtsaktivistin Olga Romanowa erklärte, sollen bereits 35.000 Insassen vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden sein, um für Moskau in den Krieg zu ziehen. Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny bekam die Rekrutierungsbemühungen der Gruppe Wagner in jenem Gefangenenlager mit, in dem er selbst eine Strafe verbüßen muss. „Etwa 80 bis 90 Personen haben sich dazu bereit erklärt, in den Krieg zu ziehen“, berichtete Nawalny. Kurz darauf habe es eine zweite Rekrutierungswelle gegeben. „Innerhalb von 24 Stunden werden Mörder und Räuber mit hohen Haftstrafen freigelassen“, schrieb er in einem Brief, der auf Twitter veröffentlicht wurde.