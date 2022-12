Taliban: Neue Radikal-Attacke gegen Frauenrechte

Die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan schränken die Rechte von Frauen weiter ein. Das dortige Wirtschaftsministerium wies am Samstag alle Hilfsorganisationen im Land an, ihren weiblichen Mitarbeiterinnen zu untersagen, zur Arbeit zu kommen. Das gelte für alle in- und ausländischen Nichtregierungsorganisationen. Erst vor wenigen Tagen hatten die Taliban Studentinnen von privaten und öffentlichen Universitäten ausgeschlossen.