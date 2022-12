Taliban starten wieder öffentliche Hinrichtungen

Die Schreckensherrschaft der Taliban scheint endgültig wieder in Afghanistan angekommen zu sein. Wie ein Sprecher der radikalislamischen Gruppierung erklärte, wurde am Mittwoch erstmals wieder eine Person öffentlich hingerichtet. Dabei handelt es sich um einen wegen Mordes verurteilten Mann aus dem Bezirk Andshil in der Provinz Herat. Die Taliban rechtfertigen dies mit dem im islamischen Recht zulässigen Vergeltungsprinzip.