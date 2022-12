Afghanische Frauen gingen für Bildung auf Straße

Mädchen und Frauen sind vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Erst am Dienstag hatten die Taliban in Afghanistan mit sofortiger Wirkung Frauen von allen Hochschulen verbannt. Dagegen wurde zwei Tage später in der Hauptstadt Kabul demonstriert. Laut Berichten wird seitdem mindestens eine der Frauen vermisst. Am Samstag waren die Taliban immer noch verstärkt mit Militär präsent.