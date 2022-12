Diese Geschichten haben 2022 Salzburg bewegt

Kurz nach Kriegsausbruch in der Ukraine bangte die Familie Tredak aus Hof bei Salzburg um das Leben ihrer Angehörigen, die Anfang März noch in Kiew lebten. Die Lage in der Ukraine spitzte sich immer weiter zu, sodass Andi Tredak einen mutigen Entschluss fasste: Er wollte seine Familie auf eigene Faust aus dem Kriegsgebiet retten. Denn die österreichischen Behörden konnten dem Familienvater nicht helfen, Tredak war schwer enttäuscht. Also versuchte er seinen Schwager Yoldash mit Frau Gözel und Baby Leyla nach Salzburg zu evakuieren. Für die Liebe zur Familie hätte Andi Tredak aus Hof sein eigenes Leben riskiert. Fast wäre er mit dem Auto nach Kiew gefahren, um „sie da rauszuholen“. Am Ende konnte er seine Lieben glücklicherweise bereits an der polnisch-ukrainischen Grenze einsammeln. Denn die Familie war zuvor mit einem der letzten Züge aus der Hauptstadt Richtung Westen geflüchtet.