Heilig Abend, ein Arbeitstag fast wie jeder andere

Die „Krone“ hat mit Menschen gesprochen, die auch zu Weihnachten ihren Dienst tun. Einer von ihnen ist Notarzt Michael Stäuble. Er ist auch in seiner Freizeit für Menschen in Not da. In Hallein und Grödig wird der zweifache Vater auch am Heiligen Abend ehrenamtlich ausrücken.

(Bild: Tschepp Markus)