Ex-Formel-1-Pilot Streiff mit 67 Jahren verstorben

Von 1984 bis 1988 war Streiff in der Motorsport-Königsklasse zu sehen, 1985 landete er in Australien als Drittplatzierter auf dem Podium. Vier Jahre später verunglückte der damalige AGS-Fahrer bei Trainingsfahrten in Brasilien schwer, als sein Auto gegen eine Leitplanke krachte und sich in weiterer Folge mehrmals überschlug.