„Bund nimmt vermisste Kinder achselzuckend hin“

Keine klare Obsorge-Regelung

Eigentlich sollten Kinder nach spätestens drei Wochen in Landeseinrichtungen überstellt werden. Ab diesem Zeitpunkt kann die Kinder- und Jugendhilfe die Obsorge übernehmen. Zwischen Theorie und Praxis liegen allerdings Welten: Die Kinder bleiben viel länger in den großen Lagern, wie beispielsweise in Traiskirchen. Solange sie in Bundeseinrichtungen sind, „kann die Kinder- und Jugendhilfe laut geltendem Recht die Obsorge nicht übernehmen“. Ein großes Problem, resümiert Handl.