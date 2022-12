Mehr Flüchtlingsunterkünfte in Vorarlberg als 2015

Lobenswert: Wie bereits 2015 sind die Flüchtlinge aufs ganze Land verteilt, statt Massenquartiere setzt man auf kleinstrukturierte Wohnungen und Einrichtungen. Ebenfalls lobenswert: Politisches Kleingeld auf dem Rücken von Flüchtlingen wird in Vorarlberg keines gemacht. „Wir polarisieren nicht mit diesem Thema - weder in die eine noch in die andere Richtung. Wir lösen die Aufgaben einfach und nehmen die Ängste der Menschen ernst. Wir sorgen unaufgeregt für eine angemessene Unterbringung von Menschen, die vor Krieg und Verfolgung flüchten“, betont Gantner. Zugleich weist er allerdings auch darauf hin, dass die Aufnahmemöglichkeiten nicht grenzenlos seien, die Verantwortung könne nicht ausnahmslos auf die Länder und Gemeinden abgewälzt werden. In diesem Zusammenhang bekräftigt er einmal mehr seine Forderung nach einem strengen Vorgehen der EU gegen das Schlepperwesen und die illegale Migration: „Ein funktionierender Schutz der EU-Außengrenzen, der insbesondere das Schließen der Balkanroute zur Folge hat, ist unabdingbar.“