Vorarlberg nimmt 40 geflüchtete Jugendliche auf

Herbergssuche geht weiter

Derzeit werden bereits in Bregenz 16 unbegleitete jugendliche Geflüchtete in einem Quartier zusammen betreut. Einige minderjährige Flüchtlinge, die ohne Eltern nach Österreich gekommen sind, sind aber auch in Erwachsenenquartieren untergebracht. Eine weitere Wohngemeinschaft für zwölf junge Menschen ist geplant. Es fehlen aber noch passende Räumlichkeiten.