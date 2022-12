Karl-May-Verlag: „Von Winnetou-Debatte profitiert“

Der Karl-May-Verlag hat nach eigenen Angaben von der Winnetou-Debatte profitiert. „Eine Umfrage hat gezeigt, dass mindestens 70 Prozent der Deutschen hinter Karl May und Winnetou stehen. So hat sich das Ganze auch zu einer positiven Marketingaktion entwickelt und den Verkauf der ,Winnetou‘-Bücher stark angekurbelt“, teilte der Verlag vor Weihnachten mit. Genaue Verkaufszahlen gab er zunächst nicht an.