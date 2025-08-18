Ein Leben zwischen alten Gemäuern und neuer Kunst

Bewegte Geschichte

Das Schloss hat eine bewegte Geschichte: Schon im 12. Jahrhundert ließ sich dort das Kleinadelsgeschlecht der „Hammerl“ nieder, danach wechselte es oft den Besitzer, ehe es im 18. Jahrhundert in den Besitz des Stifts St. Lambrecht kam, dem es auch heute noch gehört. Ab Mai 1942 war es ein KZ-Außenlager – zuerst von Dachau, später von Mauthausen –, die politischen Häftlinge wurden vor allem in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt. An diese schwierige Zeit erinnert eine umfassende Ausstellung im Schloss, in der man die NS-Zeit von A bis Z durchdekliniert.