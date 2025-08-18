Erstklassige „La Traviata“ am Grazer Schloßberg

Ein Opernstar auf der Höhe ihrer Kunst

Ganz so radikal ist die halbszenische Version der „Traviata“ (eingerichtet von Elisabeth Thym und ausgestattet von Isabella Toccafondi) auf der Grazer Schloßbergbühne Kasematten nicht, doch auch sie lebt davon, dass Chevalier weiß, wie man diesen Abend trägt und die Violetta mit einer darstellerischen Intensität spielt, die schlicht umwerfend ist. Sie versteht es, die opernhaft überzeichnete Anlage der Figur als Mensch aus Fleisch und Blut, als eine von uns, auf die Bühne zu bringen. Stimmlich schafft sie dabei den Spagat zwischen kristallenen Höhen und einem satten Tiefenklang. Hier stimmt einfach alles, man erlebt einen Opernstar auf der Höhe ihrer Kunst.