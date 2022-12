So schnell veränderte sich das Familienleben

Ganz plötzlich sprang der Ball am 23. Juli über den Zaun und rollte auf die Straße. Alexander rannte hinterher, stand am Straßenrand, schaute nach links und rechts. Bruder Maximilian (11) beobachtete das Geschehen. Noch viel plötzlicher als der Ball auf die Straße rollte, war auf einmal das Auto da. Alexander (8) stand auf der Pinzgauer Straße in St. Martin/Lofer, der Lenker konnte nicht mehr bremsen. „Wir saßen noch beim Mittagessen, als wir die Schreie hörten“, sagt Tatyana Flatscher, heute, fünf Monate später.