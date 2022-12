„Steinige“ Weihnachten: Skitouren nur auf Pisten!

Wenig Schnee, also keine Lawinen. Diese Denkweise vieler Tourengeher lässt den Experten die Haare zu Berge stehen. Wäre dies so, dann bestünde derzeit tatsächlich kaum ein Risiko, weil die Schneelage auch in der Höhe in allen Regionen bisher äußerst dürftig ausfiel. „Es handelt sich aber um einen Irrglauben, dass es viel Schnee für Lawinen braucht“, betont Rudi Mair, der Leiter des Tiroler Lawinenwarndiensts.