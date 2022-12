Gecko warnt: Endemisch bedeutet nicht ungefährlich

Auch wenn Corona in eine Endemie überwechseln sollte: Unterschätzen dürfe man das Virus auch weiterhin nicht, so die Warnung der Experten des Beratungsgremiums Gecko. Vor allem im Zusammenspiel mit weiteren Infektionen (wie etwa aktuell der massiven Grippewelle, die Österreich im Griff hat) kann dies auch in Zukunft „zu massiven Beeinträchtigungen“ führen, gerade im Hinblick auf die Spitäler - und möglicherweise auch lokale Maßnahmen notwendig machen.