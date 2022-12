Experten erwarten keine Steigung über Feiertage

Nächste Prognose nach Silvester

Außerdem könnten feiertagsbedingte Veränderungen bei den Meldungen aus den Spitälern nicht ausgeschlossen werden, deshalb werde die nächste Prognose erst in zwei Wochen, am 4. Jänner veröffentlicht. Für dieses Datum werden österreichweit auf den Normalstationen bis zu 1557 Corona-Infizierte erwartet, mit einem Mittelwert von 1210 Betten, der exakt dem Stand vom Vortag entspricht. Auch der aktuelle Belegstand mit 73 schwerst Covid-Kranken auf den Intensivstationen dürfte innerhalb der kommenden zwei Wochen in etwa gleich bleiben.