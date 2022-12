Österreicher sind im Europa-Vergleich Impfmuffel

Viele davon sollen zukünftig auch gegen Krankheiten schützen, gegen die es bisher keine Impfstoffe gab. In vielen Fällen ist die Forschung und Entwicklung bereits sehr weit fortgeschritten. Wenn die Entwicklung in diesem Tempo weitergehe, werden diese Impfstoffe in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen, so der Verband.