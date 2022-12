Sie arbeiten, damit wir in Frieden feiern können

Geschenke für freundliche U-Bahn-Fahrer

Das sieht auch Alexander Köhler so. Der U-Bahn-Fahrer der Wiener Linien ist orthodox, feiert daher am 6. Jänner auch Weihnachten. Am Heiligabend sei sehr wenig los, die Leute freundlicher und gelassener. Einmal, so Köhler, habe ihm sogar ein Fahrgast ein Geschenk gebracht, als er half. Zu Silvester dagegen drängen sich die Wiener und Touristen in den U-Bahnhöfen.