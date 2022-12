Pittsburgh beendet Siegesserie der NY Rangers

Die weiteren Treffer steuerten Jewgenij Malkin und Bryan Rust bei. Malkin sicherte sich in der neunten Partie in Folge einen Scorerpunkt (3 Tore, 13 Punkte) und hält nun bei 1.179 in seiner gesamten Karriere, womit er mit Sergej Fedorow gleichzog. Die Beiden sind, was in Russland geborene Spieler betrifft, in der ewigen Rangliste die Nummer zwei. Nur Alexander Owetschkin ist ihnen voraus.