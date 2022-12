Kärntner Fluglinie hebt mit Bombardier-Jets ab

Nur 20 Minuten vor Abflug am Airport

Im globalen Flugverkehr blieb nach Corona kein Stein auf dem anderen. Klagenfurt soll ein Flughafen der kurzen Wartezeiten werden. Nutzen Passagiere das Fast-Line-Service, müssen sie ohne Gepäck nur 20 Minuten vor Abflug am Airport sein. Dann geht es raus in die weite Welt. Auf anderen Flughäfen muss man oft bis zu drei Stunden vor dem Abflug am Airport sein.