Gerüchteküche brodelt: Bozen, Skyalps, Lilihill

Knapp 85.000 Passagiere sollen neuen Berechnungen zufolge heuer den Klagenfurter Flughafen nutzen. Also keine 100.000 wie geplant, der Weg für die ÖVP zu einem zweiten Rückkauf-Anlauf wäre frei. Was spielt sich hinter dieser Trostlosigkeit ab? Wenn man Informationen aus gut informierten Quellen glauben darf, einiges. Es gibt also den Klagenfurter Airport, an dem hält die Lilihill von Immobilienmogul Franz Peter Orasch die Mehrheit. Und es gibt den Flughafen Bozen, der gehört seit dem Verkauf der Südtiroler Landesanteile im Jahr 2019 der eigens dafür gegründeten „ABD“ der Unternehmer Josef Gostner, Hans Peter Haselsteiner und René Benko.