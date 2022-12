Putin: „Kein Interesse, irgendjemand zu schlucken“

Gemeinsame Manöver während Besuch

Weißrussland hatte im Oktober die Aufstellung eines gemeinsamen Militärverbundes mit Russland bekannt gegeben. Dafür sollen Tausende russische Soldaten in Weißrussland stationiert werden. Staatschef Lukaschenko hatte allerdings wiederholt erklärt, er plane keine Entsendung von Soldaten in die Ukraine. Putins Besuch war aber von Manövern von Armeeverbänden der beiden Staaten begleitet. In Kiew wächst deswegen die Sorge über einen Angriff aus Weißrussland.