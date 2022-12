Putin zu Arbeitsbesuch in Minsk eingetroffen

Russlands Präsident Wladimir Putin ist am Montag zu seinem ersten Besuch in Belarus seit Jahren bei Machthaber Alexander Lukaschenko eingetroffen. Videoaufnahmen zeigen die Ankunft Putins in Minsk. Unter anderem wollen die beiden Langzeit-Staatschefs über die strategische Partnerschaft der beiden Länder sprechen, die einen Unionsstaat bilden, sowie über regionale und internationalen Fragen.