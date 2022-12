Betrügerisches Duo in Niederösterreich aufgeflogen

Das Duo dürfte sich laut Polizei im August in die Türkei abgesetzt haben. Tätig waren die Beschuldigten grundsätzlich als sogenannte Tippgeber für eine Maklerfirma in Ternitz (Bezirk Neunkirchen). Als Drehscheibe der Betrügereien fungierte ein von dem Paar in Leobersdorf (Bezirk Baden) betriebenes Büro.