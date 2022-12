Artenschutz-Gipfel: Einigung auf Abschlussdokument

Harte Kritik am Ergebnis des Gipfels kommt von Greenpeace: So weise das Ziel, bis 2030 mindestens 30 Prozent der Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen, „maßgebliche Lücken“ auf. Denn es fehle an Gebieten, die ausdrücklich stark geschützt würden und die Artenvielfalt tatsächlich bewahren könnten, heißt von der Umweltorganisation in einer Aussendung.