„Wir haben in Österreich eine Artenkrise“

Auch in Österreich gäbe es bedrohte Arten. Österreich sei ein artenreiches Land mit vielen Wäldern. Viele Menschen in Österreich würden glauben, dass mit der Natur in Österreich alles in Ordnung sei. Dieses Image stimmt jedoch laut dem Greenpeace-Experten nicht. Er sagt, dass wir auch in Österreich eine Artenkrise haben: Rund 39% der Tierarten in Österreich seien bedroht. Jede zweite Art der Wirbeltiere ist in Österreich vom Aussterben bedroht. Der Ball zum Artenschutz in Österreich liegt laut dem Artenschutz-Experten bei den Bundesländern. Es sei deshalb wichtig, dass die Bundesländer Maßnahmen zum Artenschutz ergreifen. Es brauche eine Verbesserung der derzeitigen Schutzgebiete und außerdem brauche es auch neue Schutzgebiete in Österreich, so Lukas Meus von Greenpeace.