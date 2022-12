Fahrerflucht? 24-Jähriger rief verletzt Bruder an

Die Polizei bitte um jede Form von Hinweisen: Ein Fußgänger ist in der Nacht auf Sonntag in Kleinköstendorf (Flachgau) offenbar von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt worden. Der 24-Jährige rief noch seinen Bruder an, der ihm mit Freunden zu Hilfe eilte und die Rettung verständigte.