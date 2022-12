Bürgermeisterin von Ottensheim im 2. Durchgang

Am 4. Dezember war Hagenauer mit fast zehn Prozentpunkten Vorsprung auf Kaineder auch als Erste durchs Ziel gegangen, hatte mit 45,66 Prozent die Mehrheit aber deutlich verfehlt. Daher ging es in die Stichwahl. Die Kandidaten der SPÖ und FPÖ, Gabriele Plakolm-Zopf und Helmut Kremmaier hatten mit 12,88 Prozent und 5,48 Prozent in der Entscheidung nichts mitzureden.